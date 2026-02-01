Rinnovo Yildiz Juventus: ormai non ci sono più dubbi sul futuro del numero 10. La ricostruzione delle ultime ore di trattativa!

Rinnovo Yildiz Juventus: è stato trovato ormai l’accordo per il prolungamento di contratto del numero 10 bianconero. Tutti i dettagli

Il futuro della Juventus ha un volto ben preciso, un talento cristallino e, soprattutto, una maglia numero 10 che resterà saldamente sulle sue spalle. Dopo settimane di incontri sottotraccia e strategie mirate, la dirigenza bianconera ha raggiunto il traguardo sperato: la fumata bianca per il rinnovo di Kenan Yildiz è ormai realtà. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’accordo tra la società e l’entourage del giocatore è totale. Una mossa fondamentale per blindare l’asset più prezioso della rosa e spegnere sul nascere le sirene delle big europee (Premier League su tutte) che da tempo monitoravano la situazione contrattuale del ragazzo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

I dettagli: ingaggio triplicato e status da leader

L’operazione non è solo un prolungamento formale, ma una vera e propria investitura tecnica ed economica. La nuova intesa prevede una scadenza fissata al 30 giugno 2030, legando di fatto gli anni migliori della carriera dell’attaccante ai colori bianconeri. L’aspetto più rilevante, tuttavia, riguarda le cifre. L’ingaggio di Yildiz verrà triplicato rispetto a quello attuale, toccando quota 6 milioni di euro a stagione. Un riconoscimento che proietta il ventunenne direttamente nella fascia dei “top player” della rosa per stipendio, certificando la sua centralità nel progetto di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano considera Yildiz il perno insostituibile attorno al quale far ruotare la Juventus del presente e del futuro.

La firma: appuntamento post-Lazio

Ora manca solo l’atto formale, l’inchiostro sul contratto per rendere tutto ufficiale. Secondo le ultime ricostruzioni, non bisognerà attendere molto. La “deadline” è fissata subito dopo l’imminente sfida di campionato contro la Lazio. La dirigenza vuole chiudere la pratica burocratica in tempi rapidissimi per permettere al giocatore di concentrarsi esclusivamente sul campo, eliminando qualsiasi distrazione extra-calcistica in una fase della stagione dove ogni punto pesa come un macigno. I tifosi della Vecchia Signora possono esultare: il matrimonio con il loro numero 10 è destinato a durare ancora a lungo.