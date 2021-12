Rinnovo Zaniolo, lui attende e intanto si sentono le sirene inglesi

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma è ancora incerto, sul ragazzo intanto sono piombate delle squadre inglesei

Nicolò Zaniolo è ancora in attesa di avere informazioni sul rinnovo di contratto con la Roma. Sul talento giallorosso avrebbero già mosso interesse diversi club di Premier League.

Tottenham e Newcastle sono sempre attenti e vigili sulla situazione del classe ’99 tanto che potrebbero approfittare di questo stallo per inserirsi. Dopo la partita contro il Bologna le parole di Mourinho fanno ancora più eco. Per la società è incedibile, ma ancora non perviene la proposta per il rinnovo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.