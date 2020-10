Rinvio Genoa Torino: la decisione definitiva slitta a domani

Dopo la riunione odierna, il Consiglio di Lega tornerà a riunirsi domani per decidere sull’eventuale rinvio di Genoa Torino

Nella giornata odierna, il Consiglio di Lega si è riunito per discutere della situazione critica in casa Genoa e per valutare il possibile rinvio della partita dei rossoblù contro il Torino, in programma sabato 3 ottobre alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova.

Nonostante la lunga riunione, gli esponenti del Consiglio di Lega torneranno a confrontarsi nella giornata di domani per decidere, in maniera definitiva, se la partita tra il Genoa e il Torino sarà rinviata oppure no.