Rinvio Juve Inter: nessun commento dai bianconeri ma Agnelli…

Rinvio Juve Inter: no comment dalla Continassa, Agnelli l’ultimo a parlare qualche giorno fa. Ma la posizione bianconera è chiara

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nessuno in casa Juventus ha commentato il rinvio di Juve-Inter al 13 maggio.

L’ultimo a parlare della situazione era stato Andrea Agnelli che, a Radio 24, aveva detto chiaramente: «In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. Organizzare questa gara in uno stadio diverso dal nostro è complicato, anche se dispiace giocare a porte chiuse». Logico che, da un punto di vista sportivo, il rinvio favorisca la Juve rispetto all’Inter: in casa, con i suoi tifosi, ha raccolto 34 punti su 36 in A e 9 su 9 in Champions, sottolinea la Rosea.