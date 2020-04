Rinvio MotoGP, slitta anche la gara del Mugello. La stagione delle due ruote rischia di partire il 21 giugno al Sachsering

La stagione ancora non è stata cancellata, ma il rischio è davvero alto. Oltre al calcio anche la MotoGP continua a rinviare l’inizio della nuova stagione, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica.

Nella giornata odierna sono stati rinviati a data da destinarsi il GP del Mugello, fissato per il 31 maggio, e quello di Catalunya, in programma il 7 giugno. La ripartenza, salvo ulteriori cambi, sarà il 21 giugno in Germania, sul circuito del Sachsering.