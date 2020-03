Rinvio Olimpiadi Tokyo 2020: il comunicato del CIO

Il CIO sta seriamente valutando il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in data da destinarsi. L’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus sta spingendo il comunicato olimpico a cancellare i Giochi.

Attraverso un comunicato ufficiale, l’organo presieduto da Thomas Bach ha annunciato che entro quattro settimane per prendere una decisione definitiva.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020