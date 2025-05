Ripescaggi in Serie C, Gravina sul Milan Futuro: «Non sarà considerato come una squadra retrocessa»

Ripescaggi in Serie C, Gravina sul Milan Futuro. Le dichiarazioni del Presidente della FIGC

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina nel corso del Consiglio Federale tenutosi oggi, ha commentato la situazione che vede protagonista il Milan Futuro, retrocesso in Serie D, ma possibile ripescata per la Serie C.

DICHIARAZIONI – «C’è una norma che regola questo. Il Milan Futuro verrà trattato come seconda squadra e non partecipa al processo di riammissioni, si rimette in coda all’interno del gruppo delle seconde squadre. Se ci fosse un vuoto organico di quattro squadre, la prima ripescata sarebbe una seconda squadra, la seconda spetterebbe alla Serie D, la terza a una ripescata dalla Serie C, la quarta sarebbe nuovamente una seconda squadra».

Quindi, in sintesi, per rivedere Milan Futuro in Serie C nella stagione 2025/2026 occorrerà il default di quattro club aventi diritto a prendere parte al prossimo torneo di terza serie.

Di seguito le formazioni certe della partecipazione alla Serie C 2025/2026 in attesa degli esiti finali:

Retrocesse dalla Serie B (ne manca ancora 1) – Cittadella, Cosenza, Brescia*

Confermate in Serie C – AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Benevento, Campobasso, Carpi, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Feralpisalò, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Lucchese (dichiarata fallita), Lumezzane, Monopoli, Novara, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sorrento, SPAL, Team Altamura, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Virtus Verona

Promosse dalla Serie D – Bra, Casarano, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno, Ospitaletto, Sambenedettese, Siracusa, Vis Pesaro

*sub iudice