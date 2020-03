Ripresa allenamenti, Dal Pino: «Non voglio sentirne parlare fino al 3 aprile»

Ripresa allenamenti, Dal Pino categorico sull’argomento: «Non voglio sentirne parlare fino al 3 aprile», ha dichiarato il presidente

Il presidente di Lega Paolo Dal Pino non vuole assolutamente saperne prima del 3 aprile. Queste le sue parole riportate dal Corriere della Sera sulla questione dedicata alla ripresa degli allenamenti:

«Della questione allenamenti non vogliono più sentirne parlare almeno fino al 3 aprile, quando scadrà il decreto». Nessuna discussione dunque su quando tornare in campo, il numero uno non vuole repliche. Prima della scadenza del provvedimento governativo non si tornerà in campo.