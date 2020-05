Ripresa Champions ed Europa League, attesa UEFA per il format: cambio ancora possibile, si deciderà nei prossimi giorni

Ancora non c’è un vero format sulla prossima Champions League, al momento tutte le squadre coinvolte sono in attesa, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Resta ancora aperta la possibilità – si legge – di tagliare le partite per assegnare Champions ed Europa League. I quarti di finale e le semifinali, infatti, potrebbero essere giocate direttamente in gara unica, ma il tutto si deciderà nei prossimi giorni.