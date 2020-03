Ripresa Premier League, il piano: ritiro isolato e 92 partite in un mese

Ripresa Premier League, il piano per poter portare a termine l’attuale stagione: ritiro isolato e 92 partite in un mese

Un numero limitati di stadi. Senza dimenticare un ritiro per tutti i giocatori. Questo è il piano della Premier League per portare a termine la stagione, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Inoltre il calcio inglese potrebbe svolgersi nel giro di un mese, con ben 92 partite. Una formula stile mondiale che potrebbe fare scuola: vedremo come la FA deciderà di gestire la situazione.