Ripresa Premier League, tackle e partitelle vietate dal protocollo. Da lunedì prossimo le nuove regole verranno applicate

Vietate le scivolate, ma anche le partitelle. La Premier League è pronta per poter tornare in campo – come riportato da La Gazzetta dello Sport, ma con le dovute limitazioni per via dell’emergenza coronavirus.

Il calcio inglese tornerà ad allenarsi da lunedì, ma tutte le squadre dovranno rispettare il protocollo medico-sanitario: nessun tipo di contatto, nonostante sia un must nel calcio britannico, soprattutto in questa prima fase.