Ripresa Premier League, Wembley come unico campo: le ipotesi per poter tornare a giocare e finire l’attuale stagione

Wembley come unico campo. L’ipotesi della Premier League è quella di terminare tutte le gare, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

In Inghilterra ci sarà lo stop fino al 30 aprile, poi si deciderà come procedere in merito alla ripresa della stagione. Al momento l’ipotesi plausibile è quella di utilizzare lo storico impianto come sede unica per poter portare a termine l’attuale stagione.