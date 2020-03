Ripresa Serie A, club spaccati. C’è l’accordo per i contratti

Braccio di ferro in Serie A per la ripresa del campionato: intanto la UEFA dice sì al prolungamento dei contratti

La Serie A si spacca in merito alla ripresa del campionato. È ancora in atto il braccio di ferro tra le venti società italiane, che non hanno ancora raggiunto un accordo per il ritorno in campo entro giugno.

L’aiuto arriva dall’UEFA, come riportato dal Corriere dello Sport. C’è il sì al prolungamento dei contratti dei calciatori, che permetterebbe così ai club di chiudere la stagione.