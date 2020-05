Ripresa serie A, i 7 nodi da sciogliere: ecco quali sono i dubbi sulla ripartenza del massimo campionato, il protocollo non dà garanzie

Una serie infinita di dubbi sulla ripresa del campionato. La serie A è pronta per ripartire il 18 maggio, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ma ci sono tanti punti interrogativi da parte dei vari medici.

Il protocollo sulla ripresa – si legge – non dà garanzie sugli staff sanitari del massimo campionato. I medici dei club, dunque, vogliono garanzie più precise e uno scudo di protezione in caso di positività.