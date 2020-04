Ripresa Serie A, le ipotesi: inizio a fine maggio a porte chiuse

Serie A, le ipotesi: inizio a fine maggio o nei primi giorni di giugno a porte chiuse. La priorità rimane quella di finire i campionati

Fine maggio. Questa la data per poter riprendere a giocare, almeno in serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che analizza i possibili scenari in vista della ripresa del campionato.

Ad ogni modo in Lega sono ore frenetiche e la data più probabile rimane intorno ai primi di giugno. Ipotesi, almeno per il momento, ma che potrebbero diventare concrete nei prossimi giorni.