Ripresa Serie A, striscione dei tifosi della Sampdoria contro FIGC – FOTO

Ripresa Serie A, contestazione di un gruppo di tifosi della Sampdoria contro la ripartenza del campionato: striscione contro la FIGC

Non tutti gli appassionati di calcio sono a favore della ripresa del campionato di Serie A. Il gruppo ultras blucerchiato “Fieri Fossato” si è opposto alla ripartenza del torneo, ancora in dubbio e in attesa del protocollo medico-sanitario della FIGC.

I tifosi del club ligure hanno esposto oggi in città un eloquente striscione: «FIGC ennesima dimostrazione. Per voi contano solo soldi e televisione».