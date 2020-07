Diego Godin ha realizzato il primo gol con la maglia dell’Inter: decisivo il suo colpo di testa contro il Torino

Serata speciale per Diego Godin, che ha riscattato le poche presenze in stagione con il primo gol in maglia nerazzurra.

Il difensore dell’Inter ha battuto Salvatore Sirigu con un colpo di testa inarrivabile, nel corso del secondo tempo della sfida contro il Torino.