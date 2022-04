Riscatto Morata Juve, la posizione di Allegri: c’è solo una condizione

Riscatto Morata Juve, posizione chiara di Allegri, ma c’è solo una condizione per la decisione finale sullo spagnolo

Il futuro di Morata resta ancora tutto da scrivere. Come riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, tuttavia, il riscatto della Juve dipenderà dalla possibilità dalla possibilità di abbassare la cifra per il riscatto fissata a 35 milioni dall’Atletico Madrid perché a questo prezzo i bianconeri non intendono trattare.

Allegri ritiene l’attaccante spagnolo funzionale alla squadra, tanto è vero che fu lui a bloccare la cessione al Barcellona.