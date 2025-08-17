Rissa Lazio Atromitos: serve la polizia nel tunnel per fermare Castellanos. L’argentino è stato poi severamente ripreso da Sarri

Altro che un’iniezione di fiducia per iniziare la stagione con il piede giusto. Per Taty Castellanos, il precampionato si è chiuso nel peggiore dei modi: l’attaccante rientra infatti da Rieti con il morale a terra e una pesante ramanzina di Sarri da metabolizzare. Dopo la panchina contro il Burnley, ieri era finalmente tornato titolare nell’attico della Lazio, candidandosi per un posto da protagonista contro il Como. Tuttavia, alla mezz’ora di gioco, ha completamente perso la testa, innescando una violenta rissa col brasiliano Mansur dopo l’ennesimo intervento ruvido in una sfida solo sulla carta amichevole.

L’esito è stato un rosso inevitabile e un parapiglia furibondo, proseguito ben oltre il campo, fin dentro gli spogliatoi. I due giocatori sono addirittura arrivati alle mani nel tunnel, costringendo l’intervento della polizia e delle rispettive panchine per dividerli e riportare una calma apparente. Una reazione scomposta e inaccettabile quella di un nervosissimo Taty, fin troppo simile a quanto già accaduto nel derby con Hummels. È la ricostruzione de Il Messaggero.