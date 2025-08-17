 Rissa Lazio Atromitos: serve la polizia nel tunnel per fermare Castellanos
Connect with us

Ultime Notizie

Rissa Lazio Atromitos: serve la polizia nel tunnel per fermare Castellanos

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

castellanos

Rissa Lazio Atromitos: serve la polizia nel tunnel per fermare Castellanos. L’argentino è stato poi severamente ripreso da Sarri

Altro che un’iniezione di fiducia per iniziare la stagione con il piede giusto. Per Taty Castellanos, il precampionato si è chiuso nel peggiore dei modi: l’attaccante rientra infatti da Rieti con il morale a terra e una pesante ramanzina di Sarri da metabolizzare. Dopo la panchina contro il Burnley, ieri era finalmente tornato titolare nell’attico della Lazio, candidandosi per un posto da protagonista contro il Como. Tuttavia, alla mezz’ora di gioco, ha completamente perso la testa, innescando una violenta rissa col brasiliano Mansur dopo l’ennesimo intervento ruvido in una sfida solo sulla carta amichevole.

L’esito è stato un rosso inevitabile e un parapiglia furibondo, proseguito ben oltre il campo, fin dentro gli spogliatoi. I due giocatori sono addirittura arrivati alle mani nel tunnel, costringendo l’intervento della polizia e delle rispettive panchine per dividerli e riportare una calma apparente. Una reazione scomposta e inaccettabile quella di un nervosissimo Taty, fin troppo simile a quanto già accaduto nel derby con Hummels. È la ricostruzione de Il Messaggero.

Related Topics:

Ultime Notizie

Calciomercato Juventus: il ritorno di Kolo Muani grazie a… Douglas Luiz. Qual è l’incastro

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

17 Agosto 2025

By

kolo muani 3
Continue Reading

Ultime Notizie

Calciomercato Roma: Bailey presto in città, cosa manca per Sancho

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

41 minuti ago

on

17 Agosto 2025

By

Bailey
Continue Reading