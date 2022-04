Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentunesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 2 e lunedì 4 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Dopo la pausa riparte anche il campionato più seguito del mondo e il duello tra Klopp e Guardiola che si è fatto davvero entusiasmante. Ad aprire le danze saranno proprio i Reds che ospiteranno ad Anfield il Watford, mentre il City giocherà qualche ora più tardi contro un’altra pericolante, ovvero il Burnley. Nella corsa Champions, invece, il Chelsea affronta il Brentford di Eriksen mentre lo United avrà il Leicester come ostacolo. Domenica poi, Hammers e Tottenham non vorranno perdere il passo, sperando in uno scivolone dell’Arsenal impegnato lunedì contro il Palace.

Sabato 2 aprile

Liverpool-Watford 1-0 (22′ Diogo Jota) LIVE

Brighton-Norwich ore 16

Burnley-Manchester City ore 16

Chelsea-Brentford ore 16

Leeds-Southampton ore 16

Wolverhampton-Aston Villa ore 16

Manchester United-Leicester ore 18.30

Domenica 3 aprile

West Ham-Everton ore 15

Tottenham-Newcastle ore 17.30

Lunedì 4 aprile

Crystal Palace-Arsenal ore 21

CLASSIFICA

Manchester City 70

Liverpool 69

Chelsea 59

Arsenal 54

Tottenham 51

Manchester United 50

West Ham 48

Wolverhampton 46

Leicester 36

Aston Villa 36

Southampton 35

Crystal Palace 34

Brighton 33

Newcastle 31

Brentford 30

Leeds 29

Everton 25

Watford 22

Burnley 21

Norwich 17