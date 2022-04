Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentaquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaquattresima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 9 e lunedì 11 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto non rallenta nella sua volatona appassionante per la promozione in Serie A. Ad aprire le danze sarà il Lecce che non può perdere terreno in casa contro la Spal, sperando nel Frosinone per sorpassare in vetta la Cremonese di Pecchia. Domenica toccherà poi rispondere a Monza e Benevento, mentre il Pisa cercherà riscatto sul difficile terreno di Perugia. A chiudere la giornata il Brescia, che nel posticipo di lunedì andrà al Tardini per continuare a restare in corsa.

Sabato 9 aprile

Como-Cittadella ore 14

Alessandria-Pordenone ore 14

Lecce-Spal ore 14

Frosinone-Cremonese ore 16.15

Domenica 10 aprile

Benevento-Vicenza ore 14.30

Crotone-Ternana ore 15.30

Ascoli-Reggina ore 15.30

Cosenza-Monza ore 15.30

Perugia-Pisa ore 18

Lunedì 11 aprile

Brescia-Parma ore 20.30

CLASSIFICA

Cremonese 63

Lecce 62

Monza 60

Pisa 59

Brescia 58

Benevento 57*

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 48

Parma 45

Cittadella 45

Ternana 44

Reggina 44

Como 44

Spal 34

Alessandria 26

Cosenza 25*

Vicenza 25

Crotone 21

Pordenone 17

*una partita in meno

