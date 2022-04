Risultati classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata di Serie B che si svolgerà interamente nella giornata di sabato 30 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto vivrà la sua penultima giornata che, forse, ci darà i primi verdetti in termini di promozione diretta. Al Lecce basterà infatti una vittoria per festeggiare ma la trasferta di Vicenza è tutto fuorché banale, così come la sfida della Cremonese con l’Ascoli che potrebbe preludere, complici varie combinazioni, anche alla gioia per i grigiorossi. Più probabile però che si arrivi all’ultimo turno con la posizione in ballo, così Brescia e Pisa possono ancora sperare, al pari di Monza e Benevento che si sfideranno direttamente. In chiave playout e salvezza, invece, oltre alla formazione vicentina lottano ancora Spal, Alessandria e Cosenza.

Sabato 30 aprile

Cittadella-Brescia 0-0 LIVE

Parma-Alessandria 0-1 LIVE (17′ Palombi)

Vicenza-Lecce 0-0 LIVE

Pisa-Cosenza 1-0 LIVE (5′ aut. Venturi)

Monza-Benevento 0-0 LIVE

Ternana-Perugia 1-0 LIVE (36′ Donnarumma)

Cremonese-Ascoli 0-0 LIVE

Spal-Frosinone 2-0 LIVE (8′ Dickmann, 12′ Pinato)

Pordenone-Crotone 0-0 LIVE

Reggina-Como ore 16.15

CLASSIFICA

Lecce 68

Cremonese 66

Monza 64

Benevento 63

Brescia 63

Pisa 63

Ascoli 59

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 51

Cittadella 49

Reggina 46

Parma 45

Como 44

Spal 36

Alessandria 33

Cosenza 31

Vicenza 28

Crotone 25 (retrocesso in Serie C)

Pordenone 17 (retrocesso in Serie C)

