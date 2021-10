Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della decima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla decima giornata di Serie B che si svolgerà tra mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il turno infrasettimanale del campionato cadetto scatta dalla Calabria con la sfida di centro classifica tra Cosenza e Ternana, seguita dalla sfida da ex per Brocchi contro il Monza. Piatto ricchissimo, invece, nel giovedì che propone subito un frizzante Brescia–Lecce nel menù, mentre in serata il match clou è senza dubbio il duello di vertice Cremonese–Pisa. Il Benevento cerca punti a Crotone, mentre il Parma sarà impegnato nella difficile sfida sul campo del Cittadella.

Mercoledì 27 ottobre

Cosenza-Ternana 2-1 LIVE (3′ aut. Ghiringhelli, 8′ Gori, 23′ Mazzocchi)

Vicenza-Monza ore 20.30

Giovedì 28 ottobre

Brescia-Lecce ore 18.00

Ascoli-Spal ore 18.00

Alessandria-Frosinone ore 18.00

Crotone-Benevento ore 20.30

Perugia-Reggina ore 20.30

Cremonese-Pisa ore 20.30

Como-Pordenone ore 20.30

Cittadella-Parma ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 20

Brescia 17

Cremonese 16

Benevento 16

Lecce 16

Reggina 16

Ascoli 14

Perugia 14

Frosinone 14

Cittadella 13

Ternana 13

Monza 13

Cosenza 11

Parma 10

Como 10

Spal 10

Crotone 7

Alessandria 7

Vicenza 3

Pordenone 2