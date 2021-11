Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della undicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla undicesima giornata di Serie B che si svolgerà interamente lunedì 1 novembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Lunedì festivo molto particolare con tutte le protagoniste del campionato in campo. Partenza da brividi nel lunch match con la sfida del cuore di Benevento, in cui il Brescia di Pippo Inzaghi va a cercare riscatto dopo un periodo in chiaroscuro. Fascia pomeridiana molto densa con la Reggina che vuole continuare a sognare ospitando il Cittadella, mentre Monza e Lecce hanno bisogno di capitalizzare le sfide casalinghe. Il nuovo Crotone di Marino esordisce a Frosinone, mentre in Spal-Perugia e Ternana-Como ci si gioco un posto al sole. A chiudere nel preserale ecco la capolista Pisa attendere l’Ascoli, mentre Parma e Cremonese affrontano le ultime due della classe.

Lunedì 1 novembre

Benevento-Brescia 0-0 LIVE

Monza-Alessandria ore 15.00

Lecce-Cosenza ore 15.00

Spal-Perugia ore 15.00

Frosinone-Crotone ore 15.00

Reggina-Cittadella ore 15.00

Ternana-Como ore 15.00

Parma-Vicenza ore 18.00

Pordenone-Cremonese ore 18.00

Pisa-Ascoli ore 18.00

CLASSIFICA

Pisa 21

Benevento 19

Reggina 19

Brescia 18

Lecce 17

Cremonese 17

Frosinone 15

Ascoli 14

Perugia 14

Cosenza 14

Monza 14

Cittadella 13

Ternana 13

Spal 13

Parma 13

Como 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 2