Risultati Liga, Lewandowski show a Vigo con una tripletta che stende il Celta e porta il Barcellona a -3 dalla vetta dopo lo 0-0 del Real contro il Rayo

Tra i risultati della giornata di ieri di Liga, il grande colpo di scena arriva dal Bernabéu, dove il Real Madrid inciampa nel derby contro il Rayo Vallecano, frenando sul pareggio e riaprendo la corsa al titolo. Un risultato che consente al Barcellona di accorciare in classifica, portandosi a -3 dai blancos grazie al 4-2 inflitto in trasferta al Celta Vigo.

Protagonista assoluto del match è stato Robert Lewandowski, autore di una tripletta, con Lamine Yamal a completare il tabellino dei marcatori blaugrana. Il successo rilancia la squadra di Flick, ora a quota 28 punti, e riaccende l’entusiasmo in vista del prossimo turno di campionato.

Le altre in campo domenica

Allo stadio “San Mamés”, l’Athletic Bilbao ha superato di misura il Real Oviedo per 1-0 grazie a un gol del talento spagnolo Nico Williams, sempre più protagonista nella formazione basca. Stesso risultato per il Mallorca, che ha avuto la meglio sul Getafe con una rete al 14’ di Vedat Muriqi, ex Lazio, tornato al gol dopo un periodo complicato.

Finisce 1-1, invece, tra Valencia e Betis con gli andalusi che passano in vantaggio al 74’ con Cucho Hernández e il pareggio dei padroni di casa arrivato otto minuti più tardi con Rioja, che ha firmato un punto prezioso in ottica salvezza.

La classifica

Dopo l’11ª giornata, il Real Madrid resta al comando con 31 punti, seguito dal Barcellona a 28 e dal Villarreal a 26. A ridosso del podio l’Atletico Madrid, attualmente a quota 25, mentre a completare la zona europea ci sono Betis, Espanyol e Athletic Bilbao.

In coda, respiro per il Valencia che non lascia scappare il Girona, vittorioso in settimana contro il Deportivo Alaves, e lo aggancia: ora 17° con 10 punti avanti ai catalani, allungando sui cugini del Levante (9) e sul Real Oviedo (8).