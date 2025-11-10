 Risultati Liga, passo falso del Real, ne approfitta il Barça
Connect with us

La Liga

Liga, passo falso del Real Madrid nel derby contro il Rayo Vallecano: ne approfitta il Barça che ne fa 4 al Celta Vigo e si porta a -3! La situazione

Avatar di Paolo Moramarco

Published

1 minuto ago

on

By

barcellona

Risultati Liga, Lewandowski show a Vigo con una tripletta che stende il Celta e porta il Barcellona a -3 dalla vetta dopo lo 0-0 del Real contro il Rayo

Tra i risultati della giornata di ieri di Liga, il grande colpo di scena arriva dal Bernabéu, dove il Real Madrid inciampa nel derby contro il Rayo Vallecano, frenando sul pareggio e riaprendo la corsa al titolo. Un risultato che consente al Barcellona di accorciare in classifica, portandosi a -3 dai blancos grazie al 4-2 inflitto in trasferta al Celta Vigo.

Protagonista assoluto del match è stato Robert Lewandowski, autore di una tripletta, con Lamine Yamal a completare il tabellino dei marcatori blaugrana. Il successo rilancia la squadra di Flick, ora a quota 28 punti, e riaccende l’entusiasmo in vista del prossimo turno di campionato.

Le altre in campo domenica

Allo stadio “San Mamés”, l’Athletic Bilbao ha superato di misura il Real Oviedo per 1-0 grazie a un gol del talento spagnolo Nico Williams, sempre più protagonista nella formazione basca. Stesso risultato per il Mallorca, che ha avuto la meglio sul Getafe con una rete al 14’ di Vedat Muriqi, ex Lazio, tornato al gol dopo un periodo complicato.

Finisce 1-1, invece, tra Valencia e Betis con gli andalusi che passano in vantaggio al 74’ con Cucho Hernández e il pareggio dei padroni di casa arrivato otto minuti più tardi con Rioja, che ha firmato un punto prezioso in ottica salvezza.

La classifica

Dopo l’11ª giornata, il Real Madrid resta al comando con 31 punti, seguito dal Barcellona a 28 e dal Villarreal a 26. A ridosso del podio l’Atletico Madrid, attualmente a quota 25, mentre a completare la zona europea ci sono Betis, Espanyol e Athletic Bilbao.

In coda, respiro per il Valencia che non lascia scappare il Girona, vittorioso in settimana contro il Deportivo Alaves, e lo aggancia: ora 17° con 10 punti avanti ai catalani, allungando sui cugini del Levante (9) e sul Real Oviedo (8).

Related Topics:

Calcio Estero

Classifica marcatori Liga 2025/2026: chi sarà il nuovo Pichichi?

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

on

9 Novembre 2025

By

mbappé Classifica marcatori Liga
Continue Reading

Calcio Estero

Calendario Liga 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 ore ago

on

9 Novembre 2025

By

Calendario Liga 2025/2026
Continue Reading