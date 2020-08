Ritiro Moscardelli, la Serie B lo celebra: «Ci mancheranno le tue invenzioni» – FOTO

La Lega della Serie B ha celebrato attraverso i canali social Davide Moscardelli che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato

La Lega B ha celebrato Davide Moscardelli che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato nei giorni scorsi. Ecco le parole a lui dedicate attraverso i canali social:

«Magie su magie, che hanno incantato non solo Pisa Sporting Club, ma l’intera Serie B! Adesso una nuova avventura, sempre con i colori nerazzurri. In bocca al lupo, Davide Moscardelli. Ci mancheranno le tue invenzioni in campo».