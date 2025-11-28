Ritiro Pjanic, l’ormai ex centrocampista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ha già deciso cosa fare in futuro

Ritiro Pjanic: un addio al calcio giocato e l’inizio di una nuova avventura. L’ex Juventus è pronto a studiare per diventare agente. Le ultime

Il ritiro di Pjanic rappresenta uno dei momenti più significativi delle ultime settimane nel panorama calcistico internazionale. Dopo una carriera lunga, ricca di successi e vissuta ad altissimi livelli in diversi campionati europei, Miralem Pjanic ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una scelta ponderata, maturata in silenzio e comunicata con grande serenità, che segna la fine di un percorso straordinario iniziato tanti anni fa sui campi della Bosnia e proseguito poi in Francia, Italia, Spagna e Turchia.

Il ritiro Pjanic non è però sinonimo di distacco definitivo dal mondo del calcio. Al contrario, come riferito da tmw, il bosniaco ha già chiarito quale sarà la direzione del suo futuro. Pur non vedendosi più al centro del campo a orchestrare il gioco con classe e visione, Pjanic desidera restare in un ambiente che considera casa. La sua intenzione è quella di intraprendere un percorso come agente sportivo, un ruolo che gli permetterebbe di mettere a frutto l’esperienza accumulata negli anni.

Diventare agente, infatti, non è una decisione casuale: Pjanic vuole ottenere l’abilitazione necessaria e tuffarsi in una professione che richiede conoscenza del settore, sensibilità nei rapporti umani e capacità di orientare i giovani talenti. Chi lo ha seguito negli anni conosce bene la sua intelligenza calcistica, la capacità di leggere le situazioni e la naturale predisposizione alla leadership discreta. Qualità che potrebbero trasformarlo in un punto di riferimento per molti ragazzi alle prime esperienze professionali.

Il ritiro Pjanic rappresenta quindi una svolta, ma non un addio. Se da un lato lascia dietro di sé una carriera che gli ha regalato trofei, applausi e il rispetto di compagni e avversari, dall’altro apre la porta a una fase nuova e stimolante. Un percorso che lo vedrà dietro le quinte, ma comunque protagonista, con la volontà di aiutare e guidare i giocatori che si affacceranno nel mondo del calcio.

In un’epoca in cui molti ex calciatori scelgono la strada degli studi televisivi o delle panchine, Pjanic punta invece su un ruolo diverso, forse meno esposto, ma decisamente strategico. Il suo obiettivo è diventare un agente moderno, vicino ai calciatori ma capace di operare con competenza e serietà.

Il ritiro di Pjanic è dunque solo un nuovo inizio: la fine di un capitolo brillante e l’avvio di una nuova sfida, vissuta sempre all’interno del mondo che ama di più, il calcio.