Roma in ritiro da questa sera a Trigoria, la decisione presa dalla società giallorossa dopo il ko di Bologna

Momento duro in casa Roma. Scatta il ritiro imposto dalla società in seguito alla sconfitta contro il Bologna nella quinta giornata di campionato. Negativo l’inizio di stagione della formazione giallorossa che prosegue nei risultati da dimenticare e la dirigenza giallorossa, dopo la reazione di James Pallotta e il ritorno nella Capitale in pullman per questioni di ordine pubblico, ha varato il ritiro a Trigoria in vista del prossimo turno infrasettimanale di Serie A.

Ritiro punitivo per la formazione capitolina che prosegue nei risultati negativi, questo pomeriggio l’ultima debacle contro il Bologna di Pippo Inzaghi che trova i tre punti grazie al 2-0 del Dall’Ara. Settimana da incubo per la Roma dopo il ko in Champions con il Real Madrid e il pareggio in campionato contro il Chievo. Dopo la sconfitta di Bologna, intanto, la squadra giallorossa farà rientro nella capitale in pullman e rimarrà in ritiro al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria già nelle prossime ore per poi iniziare domani la preparazione del match contro il Frosinone, valido per la sesta giornata di campionato e in programma mercoledì. La decisione del ritiro è stata assunta dalla società e condivisa con il tecnico Eusebio Di Francesco.