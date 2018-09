Il presidente della Roma Pallotta si è detto disgustato dopo la sconfitta contro il Bologna

La Roma ha perso per 2 a 0 con il Bologna al Dall’Ara e per i giallorossi e il futuro dei giallorossi diventa sempre più scuro. La truppa di Di Francesco ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 4 partite in Serie A senza dimenticare la sconfitta per 3 a 0 al Bernabeu contro il Real Madrid. Già oggi si comincia a parlare di esonero per l’ex tecnico del Sassuolo mentre i tifosi hanno pesantemente contestato la squadra e la società con cori piuttosto espliciti.

Anche il presidente James Pallotta, presente allo stadio, non è sembrato decisamente soddisfatto della prestazione della Roma e intercettato da Romapress.us ha espresso un breve ma chiarissimo commento: «Sono disgustato». Non è chiaro se le parole dell’imprenditore americano si riferiscano al risultato o alle critiche dei tifosi ma quel che è certo è che il clima in casa giallorossa è infuocato più che mai. L’allenatore Di Francesco in conferenza stampa non ha cercato alibi per i suoi giocatori e, anzi, gli ha chiesto di rimettersi in piedi e lavorare sodo.