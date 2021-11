Ritiro Sampdoria, solo due giocatori rimasti a Bogliasco

Ritiro Sampdoria, ecco chi è presente: oggi primo allenamento a Coccaglio per i blucerchiati sotto la guida di mister Roberto D’Aversa

La Sampdoria è arrivata ieri sera a Coccaglio, sede del ritiro blucerchiato. Una cinquantina di persone in totale e la squadra quasi al completo, aggregati anche Valerio Verre, non al top della condizione, e i due Primavera, Simone Trimboli e Gerard Yepes.

A Bogliasco sono rimasti solo Ronaldo Vieira e Mikkel Damsgaard. Anche Adrien Silva, che sarà squalificato per il match contro il Bologna, presente. Oggi si terrà il primo allenamento, nel campo attiguo all’hotel scelto per il ritiro. Possibili anche delle sedute, come riporta Il Secolo XIX, allo stadio Cesare Guzzi.