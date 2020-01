Ritiro Torino: Iago Falque non parte con i compagni. Addio vicino?

Ritiro Torino: Iago Falque non parte con i compagni prima della gara contro il Milan in Coppa Italia. Addio vicino per lo spagnolo?

Il Torino, come annunciato ieri sera da Mazzarri, è in ritiro in vista della gara contro il Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La decisione è arrivata dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta: 0-7 per i nerazzurri.

Come riportato da Sky Sport, non farà parte del ritiro Iago Falque: il numero 10 granata è ormai in rotta con la società ed è sul mercato. Addio vicino?