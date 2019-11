Rivaldo, attacco a Tite: «Perché la 10 a Paquetà? Non devono bruciarlo»

Rivaldo, duro attacco al commissario tecnico del Brasile Tite: «Perché la maglia numero 10 a Paquetà? Così si rischia di bruciarlo»

Durissimo attacco di Rivaldo all’allenatore del Brasile, Tite. Tramite il proprio profilo Instagram, lo storico giocatore del Brasile ha mosso la sua accusa in merito alla maglia numero 10 indossata da Paquetà:

«Sono triste vedendo cosa è successo alla maglia numero 10 data a Paquetá: quella maglia è rispettata in tutto il mondo e non deve andare in panchina o giocare metà partita, è conosciuta da tutti perché è stata indossata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho e Neymar. Non biasimo il giocatore ma Tite e il suo staff che conoscono il peso di quel numero. Non devono bruciare un 22enne che può avere un grande futuro».