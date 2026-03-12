Rizzoli spiega: «Var sul secondo giallo? Se c’è la certezza dell’errore è giusto che si possa intervenire, ecco come si risolverà il problema delle perdite di tempo»

L’ex arbitro e membro dell’IFAB, Nicola Rizzoli, è intervenuto in merito alla discussa riforma Var che permetterà di intervenire anche sui doppi gialli

La questione arbitrale resta un tema centrale. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex arbitro Nicola Rizzoli ha illustrato le importanti novità allo studio dell’IFAB. L’obiettivo primario è contrastare le eccessive perdite di tempo. Dopo il grande successo della regola degli otto secondi applicata ai portieri, l’intenzione è estendere tale rigoroso limite anche alle rimesse laterali e a quelle dal fondo, velocizzando in questo modo le riprese del gioco nei minuti finali.

Un altro argomento fondamentale riguarda l’impiego del VAR per la seconda ammonizione. Un cartellino rosso condiziona pesantemente il match. In caso di errore chiaro e verificabile, la tecnologia dovrà poter intervenire per ripristinare la correttezza ed evitare sviste inaccettabili. Lo stesso principio di revisione rapida potrebbe essere applicato ai calci d’angolo concessi per sbaglio, dai quali molto spesso scaturiscono reti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Infine, il dirigente ha fatto chiarezza sulle nette differenze tra il VAR tradizionale e il sistema FVS a chiamata. Ha precisato che si tratta di due strumenti completamente distinti. Al momento, non è assolutamente prevista alcuna esportazione della tecnologia a chiamata nelle categorie calcistiche superiori, in modo da ottimizzare le risorse senza creare confusione nei protocolli.

LOTTA CONTRO LE PERDITE DI TEMPO – «E’ una necessità del calcio moderno. Le perdite di tempo massicce sono sulle riprese. L’IFAB sta lavorando per evitarle. Considerando il successo degli 8 secondi per il portiere, intendiamo applicare la regola anche su rimesse laterali e rimesse dal fondo. Uno degli obiettivi è limitare le perdite di tempo dei calciatori negli ultimi minuti».

IL VAR SUI SECONDI GIALLI? – «Il cartellino rosso incide molto sulla partita. Se c’è la certezza dell’errore, è giusto che il VAR possa intervenire. Rovinare una partita per un errore è un peccato. Si inciderà solo sul secondo».

CALCI D’ANGOLO? – «Può capitare l’errore. Se è evidente e verificabile in pochi secondi, si potrà ripristinare la correttezza. In tante partite da un angolo sbagliato può uscire un goal».

FVS E VAR – «VAR a chiamata? Per il momento non pensiamo di esportarlo alle categorie superiori. VAR e FVS sono due cose diverse, non facciamo confusione».