Robben: «Torno al Groningen per amore»

Arjen Robben ha deciso di rimettere gli scarpini e tornare a giocare per il Groningen: le parole dell’ex Bayern Monaco

Arjen Robben ci ripensa e torna a giocare. Non per il Bayern Monaco, bensì per il Groningen: «Sono di nuovo nel club in cui ho cominciato, e se sono tornato a giocare è stato per amore del Groningen. Il Groningen mi aveva proposto di tornare come dirigente o allenatore delle giovanili, ma io credo che il settore dove ancora posso dare il meglio di me stesso sia il campo. Mi sento bene, e credo aver preso la decisione giusta: devo ancora compiere qualche passo ma ho buoni presentimenti. In ogni caso, se avessi avuto offerte da altri club non le avrei accettate, ma il Groningen per me è passione».

«La scelta di lasciare era dovuta soprattutto a problemi fisici e quindi era stata una decisione forzata. Però adesso tutti quei problemi e dolorini che avevo sono spariti. Oltretutto nei primi mesi da ex ho visto tante partite, anche del Bayern, e ho capito che per me il calcio è ancora un divertimento e mi è tornata la voglia di giocare. Certo qui la differenza con il Bayern è grande, ma io torno a giocare per la mia squadra e credo che mi divertirò. E poi credo anche di essere già in discreta forma, visto che mi stavo allenando per correre la maratona di Rotterdam».