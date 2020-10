Robinho: «Torno al Santos per 230 euro al mese»

L’attaccante brasiliano Robinho ha fatto ritorno al Santos. Una scelta di cuore e non economica: le sue dichiarazioni

«È tutto vero, ma sinceramente non mi piace neanche che se ne parli più di tanto. In questa emergenza planetaria tutti dobbiamo fare la nostra piccola parte e io ho scelto di giocare praticamente gratis per questi cinque mesi di contratto. Il Santos oggi ha bisogno di me, proprio come io avevo bisogno del Santos all’epoca dei miei esordi nel calcio. Ci dobbiamo tutti adattare».