Rocchi confermato designatore, l'AIA annuncia la continuità alla guida degli arbitri. Ma il suo quinto anno parte con due sfide decisive...

La scelta dell’AIA di confermare Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri di Serie A e B anche per la nuova stagione

Una conferma nel segno della continuità e della fiducia. Per il quinto anno consecutivo, Gianluca Rocchi sarà il designatore degli arbitri per la Serie A e la Serie B. La decisione, ratificata dai vertici dell’AIA e della FIGC, premia il lavoro svolto dall’ex arbitro internazionale in un quadriennio che ha visto la classe arbitrale italiana affrontare trasformazioni epocali e sfide complesse. La sua riconferma rappresenta un segnale forte: avanti con la linea della trasparenza, della crescita dei giovani e del dialogo, pilastri che hanno caratterizzato il suo mandato.

Il percorso di Rocchi come designatore è stato segnato da innovazioni cruciali. Ha gestito la fase di consolidamento del VAR, spingendo per un utilizzo più uniforme e per una maggiore comunicazione, come dimostra l’introduzione dell’audio aperto degli arbitri nel format “Open VAR”. Sotto la sua guida, una nuova generazione di direttori di gara ha trovato spazio ai massimi livelli, un ricambio generazionale necessario e gestito con coraggio. Non sono mancate le difficoltà, tra polemiche feroci e inevitabili errori, ma la sua leadership non è mai stata realmente messa in discussione, forte di un approccio sempre diretto e di una costante difesa del proprio gruppo.

Il suo quinto mandato si apre con obiettivi chiari. Il primo è consolidare il livello della classe arbitrale, riducendo il margine d’errore e migliorando ulteriormente l’applicazione del protocollo VAR. Il secondo, forse il più sfidante, è quello di proseguire nel percorso di dialogo con club, allenatori e media, nel tentativo di abbassare il livello di tensione e creare una cultura sportiva più costruttiva. In un calcio sempre più veloce e tecnologico, la guida esperta di Rocchi è considerata la garanzia migliore per il presente e il futuro del settore arbitrale italiano.