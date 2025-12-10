Rocchi analizza il comportamento dei calciatori e apre alle novità Fifa per rendere il gioco più fluido

Rocchi e il futuro dell’arbitraggio: dal rispetto dei giocatori alle possibili innovazioni proposte dalla Fifa. Le ultime

Nel corso di un incontro all’Iliad IBC di Lissone, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha affrontato i temi più caldi legati alla direzione di gara. L’ex fischietto internazionale ha puntato il dito contro i comportamenti dei calciatori, spesso causa della frammentazione del gioco. Reazioni plateali, contatti enfatizzati e simulazioni complicano il lavoro degli arbitri e alimentano tensioni inutili.

Tra gli esempi citati, quello dei giocatori che si toccano il volto pur avendo ricevuto colpi in altre zone del corpo: una pratica che rallenta il ritmo e mina la credibilità delle decisioni.

Rocchi ha poi aperto all’esperimento promosso dalla Fifa, che prevede l’uscita dal campo per due minuti dei giocatori che richiedono interventi sanitari. Una misura pensata per ridurre perdite di tempo e responsabilizzare gli atleti.

Infine, il designatore ha ribadito l’importanza di un uso rigoroso e uniforme del Var, senza interpretazioni personali, per garantire decisioni coerenti e rispettose della reale dinamica delle azioni.

