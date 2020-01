Rodrigo Barcellona, Celades: «Siamo stati fortunati ad averlo»

Il tecnico del Valencia, Albert Celades, ha ammesso la trattativa in dirittura d’arrivo con il Barcellona per Rodrigo

Il tecnico del Valencia, Albert Celades, ha parlato in conferenza stampa: l’allenatore ammette la trattativa in dirittura d’arrivo con il Barcellona per Rodrigo. Ecco le sue parole.

«Rodrigo è molto forte ed è un attaccante con diverse qualità. Per questo il Barcellona lo vuole, perché è completo. La trattativa è aperta e noi non lo nascondiamo. Siamo stati fortunati ad averlo con noi».