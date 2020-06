Rodrigo su Atalanta Valencia: «Non avremmo dovuto giocare»

Rodrigo ha parlato della sfida di Champions League contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’attaccante del Valencia

Rodrigo, attaccante del Valencia, è tornato sul delicato argomento della partita di Champions contro l’Atalanta, che avrebbe scaturito la diffusione del Coronavirus all’interno del mondo del calcio.

«Forse quella partita non si sarebbe dovuta giocare con tutte le circostanze che abbiamo appreso a posteriori. I nostri obiettivi? Non cambiano: chiudere fra le prime quattro e qualificarci per la Champions», ha ammesso Rodrigo.