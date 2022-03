Roma, Abraham a caccia del gol col Vitesse: Montella e Batistuta nel mirino

Segnando in Conference League contro il Vitesse, l’attaccante della Roma Abraham raggiungerebbe Montella e Batistuta in una speciale classifica

Tammy Abraham continua a far gol. È arrivato a quota 20 in stagione e adesso col Vitesse in Conference League va a caccia di due mostri sacri della Roma come Montella e Batistuta. Sia l’italiano che l’argentino, come riportato dal Corriere della Sera, ha segnato 21 reti nella loro prima stagione in giallorosso; il primo in 41 partite, il secondo in 32.

Contro gli olandesi, Abraham giocherà la sua 37a e trovando il gol andrebbe a eguagliare i due storici attaccanti della Roma. Ma non solo, l’inglese punta anche a diventare il neo-romanista con più reti negli ultimi 90 anni. L’obiettivo è superare Volk che nella stagione 1928-29 ne realizzò 24.