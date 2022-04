Roma, Abraham è l’uomo dei big match: il Napoli è avvisato

L’attaccante della Roma Abraham è l’uomo in più dei giallorossi nei big match. Il Napoli è avvisato

La Roma scenderà in campo questa sera allo stadio Maradona contro il Napoli per provare a rimettersi a distanza di sicurezza dalla Fiorentina e per approfittare del mezzo passo falso della Lazio contro il Torino. E in terra partenopeo, José Mourinho si affiderà ovviamente a Tammy Abraham per far male alla squadra di Luciano Spalletti. Il bomber inglese può vantare una statistica importante proprio nei big match. Dei 15 gol segnati in campionato, infatti, l’ex Chelsea ne ha siglati sette contro i “top team” della Serie A. Meglio di lui ha fatto solo il Cholito Simeone con otto.

I NUMERI CONTRO LE BIG – Ma Abraham è primatista in quanto a punti regalati alla Roma nei big match: ben nove, contro i sette dell’argentino del Verona. L’inglese ha segnato tre gol all’Atalanta tra andata e ritorno, uno al Milan, uno alla Juventus e due nel derby contro la Lazio terminato 3-0 per i giallorossi. Il Napoli è quindi avvisato, considerato anche che all’andato è rimasto a secco contro gli azzurri. Ma quello era un altro Abraham, né in condizioni ottimali e né integrato ancora al meglio nell’ambiente Roma.