Abraham: «Il Mondiale una delusione ma voglio rifarmi con la Roma»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport in vista del ritorno in campo per il nuovo anno. Le sue dichiarazioni:

«In Portogallo abbiamo lavorato bene e ritrovato fiducia. Non vediamo l’ora di riiniziare il campionato e spero di fare tanti gol. Sto attraversando un po’ di alti e bassi ma sono cose che capitano nel calcio. Ho voglia di rifarmi. L’obiettivo è provare ad avvicinarsi alla cifra di gol fatta lo scorso anno. Mourinho? Un punto di riferimento per me. Champions? Possiamo farcela».

MONDIALE – «Sicuramente è stata una delusione ma sono situazioni che ti rendono più forte perché ti lasciano quella voglia di volerti migliorare sempre. Ora sono concentrato sulla Roma».