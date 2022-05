Roma, Abraham: «Testa alla Conference, vogliamo vincere un trofeo»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 in casa del Torino: le sue dichiarazioni

Tammy Abraham ha parlato a Dazn dopo Torino-Roma.

PARTITA – «Avrei voluto segnare tre reti ma la cosa più importante è aver vinto la partita. Testa alla finale, sono carico».

PRIMA STAGIONE – «Amo questo club dal primo giorno in cui sono arrivato, ora vogliamo chiudere l’annata con un trofeo. Vediamo cosa mi riserverà il futuro, ma il mio cuore è qui».

CONFERENCE – «È un sogno che si avvera per la Roma, per i tifosi e per tutto il club. Speriamo di poter festeggiare ancora mercoledì sera».