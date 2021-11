Roma, c’è l’accordo con la Lega Serie A per l’inno

La Roma ha trovato l’accordo con la Lega Serie A per poter suonare l’inno scelto da Mourinho

Dopo le discussioni, Roma e Lega Serie A hanno trovato l’accordo per poter trasmettere l’inno scelto da Mourinho “Roma (non si discute si ama)”.

L’inno voluto dall’allenatore portoghese era stato trasmesso dopo l’inno del campionato di Allevi e la Lega non era d’accordo con questa scelta. Alla fine è arrivato l’accordo tra le parti e all’Olimpico potrà risuonare “Roma (non si discute si ama)”, a patto che non ritardi l’inizio della gara.