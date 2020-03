Roma, agente Veretout: «Jordan al Napoli? Sono state scritte delle c…»

L’agente di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, torna a parlare delle voci sull’interesse del Napoli verso il francese

Mario Giuffredi, procuratore di Veretout della Roma, ha voluto chiarire la verità sull’interesse del Napoli verso il giocatore. Ecco la sua puntualizzazione a Centro Suono Sport.

«Veretout al Napoli? Smentisco categoricamente quanto riportato ieri. Ho semplicemente detto a dei giornalisti di Radio Marte che Veretout sarebbe andato a Napoli la scorsa estate qualora il Napoli avesse ceduto Allan, poi si è fatta l’operazione con la Roma. A gennaio il Napoli ha richiesto Veretout ma la Roma non ne ha nemmeno voluto parlare. Poi le persone fanno i comunicati a proprio piacimento, per alimentare polemiche o visualizzazioni sui siti. È stato aggiunto che io avessi detto che Veretout la prossima estate sarebbe andato a Napoli. Non ho mai espresso una cosa del genere, tra l’altro dopo sei mesi che Veretout sta a Roma, è felice di stare a Roma, di giocare con la squadra giallorossa, non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello immaginare di parlare con un altro club. Ieri sono state scritte delle cazzate».