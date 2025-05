Roma, proseguono le riflessioni sul successore di Ranieri: un profilo esce dalla rosa dei candidati

Roma, prosegue la ricerca del prossimo allenatore: Ghisolfi e Ranieri hanno depennato un nome nella lista dei papabili, ecco di chi si tratta

La Roma resta pienamente concentrata sulla corsa Champions ma pianifica anche il futuro, in particolare sul fronte allenatore. Dopo la vittoria nello scontro diretto con la Fiorentina, i giallorossi sono saliti al quarto posto, mentre Ghisolfi e Ranieri proseguono le valutazioni in vista della prossima stagione, in totale sintonia con la proprietà. Lo ha confermato lo stesso Ghisolfi nel prepartita: «Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando per costruire qualcosa con unità e passione. Il nome sarà comunicato al momento giusto».

Nella rosa dei candidati restano in corsa Cesc Fabregas e Francesco Farioli, mentre Stefano Pioli non è tra i profili presi in considerazione dalla dirigenza. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex allenatore del Milan non rientra nelle idee della proprietà La scelta definitiva è attesa a breve, con la società intenzionata a puntare su un tecnico in linea con la visione di progetto condivisa tra proprietà e dirigenza.