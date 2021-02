Roma, ancora a parte Smalling: ecco quando può rientrare

Chris Smalling e Reynolds lavorano ancora a parte. Per il difensore il rientro è lontano

Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca alla squadra, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Nessuna buona novità per l’allenatore giallorosso, con Chris Smalling ancora a parte a causa della lesione al flessore.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Roma non vuole rischiare il difensore e così potrebbe saltare le prossime due partite di campionato contro Udinese e Benevento e la sfida in Europa League col Braga. Smalling dovrebbe così rientrare per la sfida contro il Milan del prossimo 28 febbraio.