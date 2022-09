Roma, quanto manca Zaniolo: la fase offensiva passa da lui

L’assenza di Nicolò Zaniolo si fa sentire in casa Roma, è il classe ’99 l’ago della bilancia della fase offensiva giallorossa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tutto dipende dai suoi strappi che contro Udinese, Juve e Monza sono mancanti tanto. La voglia di tornare in campo è tanta, ma i medici non vogliono affrettare i tempi e il via libera ci sarà per la sfida all’Atalanta del 18 settembre.