Roma, l’attacco cambia ancora: 3 i nomi di Monchi

La Roma vuole un nuovo attaccante: Berardi, Ziyech e Forsberg i nomi. Prima però si attende la cessione di Alisson

La Roma continua ad essere molto attiva sul mercato: Monchi, infatti, vuole cambiare ulteriormente in attacco e dopo l’arrivo di Kluivert, ha intenzione di portare nella capitale un nuovo calciatore. I nomi, stando a quanto riportato da Il Messaggero, sono tre: Berardi, Ziyech e Forsberg. Per un giocatore che arrivo, un altro andrà via: uno tra El Shaarawy e Perotti, infatti, dirà addio alla squadra di Eusebio Di Francesco.

Prima di lanciarsi in un nuovo affare, però, il direttore sportivo della Roma attende di incassare la cifra per la cessione di Alisson al Real Madrid. Nelle ultime ore sull’estremo difensore brasiliano si è fatto avanti anche il Chelsea, ma il giocatore si è già promesso a Florentino Perez. Per quanto riguarda il rinnovo di Florenzi, invece, l’incontro tra le parti è slittato nuovamente.