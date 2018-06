Chelsea su Manolas e pure su Alisson. La Roma può cedere Jesus

Tra la Roma e il Real Madrid si inserisce il Chelsea: oltre a Manolas, i Blues vogliono pure Alisson. Intanto Monchi può dar via Jesus

Il calciomercato della Roma non passa solo da William Bianda. Alisson, Kostas Manolas e Juan Jesus sono i nuovi protagonisti. Per quanto riguarda Alisson c’è una novità molto importante, ovverosia l’inserimento del Chelsea. Piaceva molto al Real Madrid e si vocifera che il portiere abbia già detto sì ai blancos, ma attenzione ai Blues. Qualora andasse via Courtois, il numero uno della Roma diventerebbe anche il numero uno nella lista di mercato. Il belga potrebbe andare proprio al Real e Alisson sostituirlo al Chelsea: servono minimo settanta milioni di euro. Per ora le merengues sono avanti, ma da Londra premono.

Il Chelsea è in fina pure per Manolas. Il difensore greco è un altro nome che interessa a Maurizio Sarri, vicino a diventare il nuovo tecnico della società inglese. La clausola di rescissione a trentotto milioni fa gola al Chelsea, che sta pianificando l’offerta. Stando a La Gazzetta dello Sport c’è anche un altro giocatore in uscita per Monchi, si tratta di Juan Jesus. Il brasiliano piace molto allo Zenit, la sua cessione libererebbe la Roma di un ingaggio pesante. Le due parti sono distanti, ma c’è ottimismo.